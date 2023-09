Vereador pede moção de repúdio contra cantora por fala sobre Montes Claros

432

Cantora Daisi Albuquerque gravou video e depois pediu desculpas aos moradores de Montes Claros (foto: Redes sociais/divulgação)

A cantora Daisi Albuquerque, vocalista da banda de forró Mastruz com Leite, após desembar em Montes Claros (414,24 mil habitantes), no Norte de Minas, na tarde do último sábado (23/9), postou um vídeo nas redes sociais fazendo considerações sobre o aeroporto local e sobre o município, que chama de cidade “bem pequena” . Disse também “acho que aqui nessa cidade só vem quem tem negócio”. Também pelas redes sociais, moradores reagiram duramente criticando a vocalista. O caso também foi parar na Câmara de Vereadores do município.

Após a repercussão negativa, ainda na noite de sábado, Daisi publicou um outro vídeo para pedir desculpas, tentando aliviar as críticas. O perfil da vocalista no Instagram está desativado desde a tarde de domingo (24/9).

Nesta segunda-feira (25/9), o vereador Wilton Dias (PTB), da Câmara Municipal de Montes Claros (quinta maior cidade do estado), entrou com um requerimento na casa, pedindo uma “moção de repúdio” contra a vocalista da banda Mastruz com Leite, mesmo que ela tenha feito o pedido de desculpas.

A cantora passou pela cidade, no sábado, a caminho de São João da Ponte (na mesma região), onde a banda se apresentou em uma festa de vaquejada promovida pela prefeitura local no mesmo dia.

O requerimento da “nota de repúdio” será votado na reunião ordinária da casa legislativa, na manhã desta terça-feira (26/9).

Wilton dias explica que o seu pedido de moção de repúdio se justifica pelo fato de a cantora ter feito a postagem em suas redes sociais de “um vídeo vexatório, desprezível e reprovável a respeito da cidade, fazendo considerações sobre o aeroporto local e sobre o município, que chamou de cidade 'bem pequena'."

“Diante de tamanha ofensa pública está claro que a cantora além de ofender, difamou, não só a nossa cidade, ofendendo a toda coletividade do município. Deste modo, a Casa Legislativa discorda totalmente da atitude da cantora na tentativa de desqualificar Montes Claros de forma tão leviana”, alega o vereador.

“Requeremos desde já, que após deliberação do Plenário, o encaminhamento de cópias da presente moção para a banda de forró Mastruz com Leite, para conhecimento do fato e devidas providências”, acrescentou Wilton.

No vídeo que postou ao desembarcar em Montes Claros na tarde de sábado, a cantora Daisi Albuquerque afirma: “Gente acabamos de pousar em Montes Claros. Mas, não é aqui o show não, viu. O show é em São Joao da Ponte (..). Eu acho que aqui nessa cidade só vem quem tem negócio, porque é bem pequena. O aeroporto é bem pequeno também – só tem dois aviões. Para uma pessoa vir aqui.... Só para quem tem negócio mesmo”.

A reação foi imediata. Moradores fizeram postagens criticando a gravação e a postura da cantora, considerando que ela estava difamando a cidade. Conforme mostrou o Estado de Minas, o caso teve ampla repercussão.

Muitos deles publicaram as postagens no próprio perfil da banda Mastruz com Leite no Instagram para rebater e condenar a fala de Daisi Albuquerque, que é natural de Acaraú (de 64,8 mil habitantes), cidade do interior do Ceará. O grupo de forró foi criado naquele estado em 1990 e estourou nacionalmente, tendo como primeiro grande sucesso a música “Meu vaqueiro, meu peão”.

Diante da reação negativa, uma hora após a postagem da filmagem feita no aeroporto, a vocalista do Mastruz com Leite gravou e publicou um outro vídeo, no qual diz que reconhece que usou palavras erradas, que foi mal interpretada e pede desculpas.

“Hoje, ao chegar aqui em Montes Claros, eu fiz um vídeo e acho que me equivoquei, usei algumas palavras erradas. Algumas pessoas me interpretaram mal (...) Eu, talvez, não tenha sido muito clara. Eu me baseei... Achei que o tamanho da cidade fosse proporcional ao tamanho do aeroporto, que só tem (tinha) dois aviões. Mas, logo em seguida, já vieram algumas pessoas no meu “direct” (perfil no Instragram) dizer que a cidade era bem grande. Assim que a saí do aeroporto, vi que era uma cidade grande, que tem tudo também”, declarou.

Ela prosseguiu: “Ao falar que só vem quem tem negócio, eu não estou criticando. Estou dizendo que é uma coisa boa vir a negócios nesta cidade”.

”Então, eu peço desculpas se alguém se sentiu ofendido, se alguém me interpretou mal, se eu usei as palavras erradas. Não estou falando mal da cidade, até porque não tem como criticar uma coisa que eu nem conhecia”, disse.

“Ao sair do aeroporto, eu já vi que a realidade era outra. É uma cidade bem grande e que até (que eu) deveria ter vindo fazer (gravar) algum vídeo (para) mostrar como é a realidade da cidade, que é bem legal. Mas, que fique claro: as pessoas que não entenderam. Que não estou criticando, não estou falando mal (da cidade)”, finalizou.