BH tem voo direto para Orlando e cinco novos destinos para o Nordeste (foto: BH Airport /Divulgação)



Minas tem 64 cidades em alerta de chuva de granizo nesta segunda Cidades mineiras Já com destino ao Nordeste do país, os novos destinos serão Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) e Teresina (PI). Nos períodos de alta temporada, a empresa também vai oferecer novas rotas para Santarém (PA), Navegantes (SC) e Foz do Iguaçu (PR).

Já é possível sair de Belo Horizonte para Orlando em um voo direto e para cinco novos destinos no Nordeste.Os voos da Azul Linhas Aéreas para a cidade da Flórida acontecerão às terças e quintas-feiras, saindo às 9h30 e chegando por volta das 17h30. Vindo de lá para o Brasil, as viagens acontecerão nos mesmos dias da semana, partindo do Aeroporto Internacional de Orlando às 21h e chegando às 6h na capital mineira. Nesse domingo (24/9), aconteceu o primeiro voo de Belo Horizonte para Orlando.Os voos saindo de Belo Horizonte para as cidades de Varginha, Araxá e Patos de Minas terão as capacidades aumentadas a partir de dezembro deste ano. Os aviões da Azul Linhas Aéreas passarão por um upgrade de equipamento e da frequência de voos.Da capital para Varginha, o número de assentos sairá de 36 para 54, para Araxá, passará de 63 para 280 lugares e, para Patos de Minas, a capacidade dos voos sai de 27 para 210 assentos semanais. O incremento é fruto de parceria da Azul com a BH Airport, a Investminas e o Governo de Minas Gerais.