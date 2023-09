Marinha do Brasil lança aplicativo para monitorar viagens de embarcações

432

Antes de sair do ponto inicial, o condutor deve registrar um plano de viagem e compartilhá-lo. Com isso, não é mais necessário emitir o aviso de saída (foto: Reprodução/ Agência Marinha de Notícias) A Marinha do Brasil lançou o aplicativo NAVSEG, que permite que as viagens em embarcações sejam monitoradas pela instituição, facilitando a localização do condutor e dos passageiros em situações de perigo. É possível encontrar a ferramenta nas plataformas Android e IOS, e o download é gratuito.

Antes de sair do ponto inicial, o condutor deve registrar um plano de viagem e compartilhá-lo. Com isso, não é mais necessário emitir o aviso de saída, documento em que consta o percurso da embarcação previsto nas normas da autoridade marítima.

O público-alvo do aplicativo consiste, principalmente, em embarcações de esporte e recreio, como lanchas, veleiros e iates, mas também contempla barcos de pesca, turismo náutico e transporte comercial, seja de carga ou de passageiros.

Além da Marinha, os clubes náuticos e marinas cadastrados no aplicativo também recebem notificações automáticas por email, com informações do início e da conclusão da viagem. A iniciativa é da Diretoria de Portos e Costas, com apoio do Centro de Análises de Sistemas Navais e parceria com o Ministério do Turismo





*Com informações da Agência Marinha de Notícias

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa