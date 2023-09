Tradicional encontro de palhaços é suspenso por falta de patrocínio

432

O Encontro Internacional de Palhaços pela classe de palhaços como o maior do Brasil e um dos maiores da América (foto: Divulgação, Circovolante) O maior festival de palhaços do Brasil, que acontece anualmente na cidade histórica de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, foi cancelado. A 13ª edição do Encontro Internacional de Palhaços não acontecerá devido à falta de recursos.

Um dos organizadores do evento, o também palhaço Xisto Siman, conta que ao, fim da realização da última edição, a curadoria e o financeiro começam a fazer o planejamento do festival deste ano. Segundo ele, para que o evento de 2023 continuasse atendendo à demanda, seria necessário um orçamento de R$ 960 mil.

“A gente teve R$ 300 mil da prefeitura em dinheiro e R$ 70 mil em estrutura, mas faltou a captação dos recursos da iniciativa privada. Estávamos em diálogo com a Fundação Renova e com a Cedro Mineração, que vêm patrocinando o evento nos últimos anos, mas o edital e os prazos não coincidiram com o planejamento da equipe que organiza o encontro”, explica Siman.

Economia local

De acordo com o organizador, o evento movimenta toda a cadeia de turismo da Região dos Inconfidentes durante os 20 dias de realização. Da 4ª até a 11ª edição, cerca de 28 mil turistas passaram por Mariana no total para participar do evento. “Não só no setor hoteleiro que ganha, mas o transporte, o pequeno e médio comerciante que vendem bebidas e alimentos também se beneficiam”, afirma.

No ano passado, o Encontro Internacional de Palhaços levou 150 palhaços para Mariana em 72 apresentações nacionais e internacionais, sendo que 34 delas foram em escolas e bairros periféricos. “A descentralização do evento diversificou a economia da cidade e facilitou o acesso da população mais carente”, conta o palhaço e também organizador do evento João Pinheiro.





“De acordo com a nossa estratégia, o encontro injeta muitos recursos e a cidade tem um potencial turístico muito grande e seria um desperdício não darmos o devido cuidado ao evento. A gente precisa captar recursos que sejam mais seguros para a realização, sem perder a qualidade”, afirma Pinheiro.

Famílias se fantasiam de palhaços e vivenciam a arte milenar nas ruas históricas (foto: Divilgação/Circovolante) Segundo os artistas, para que o evento não perca em qualidade, é necessário um prazo maior para garantir as atrações. As negociações com os artistas internacionais devem ser fechadas com antecedência e a data do evento tem que ser divulgada pelo menos cerca de quatro meses antes da realização para que os turistas se organizarem.

“Se tudo der certo e conseguirmos uma articulação e captação com as empresas até o final do ano, até maio de 2024 teremos o Encontro Internacional de Palhaços”, prevê Pinheiro.