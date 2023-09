Idoso suspeito de abusar de criança de 8 anos é preso

432

Polícia recebeu a informação de que suspeito estava no terminal rodoviário de Belo Horizonte, onde foi preso e levado para a unidade policial (foto: PCMG/Divulgação)

Um idoso, de 73 anos, foi preso nessa segunda-feira (25/9), na rodoviária de Belo Horizonte,suspeito de abusar de uma criança de 8 anos. O crime aconteceu em 2012.

Segundo a Polícia Civil, a equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil Centro que atua no posto de registro de ocorrências situado no andar superior da rodoviária da capital obteve informações de que o suspeito estava no terminal.

O homem foi localizado e conduzido até a unidade policial, onde o mandado de prisão foi cumprido. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O crime

Os abusos aconteceram em 2012, em Belo Horizonte. O homem foi investigado pelo abuso sexual de uma criança de 8 anos.

A menina, filha da vizinha do suspeito, ficava na casa dele depois da escola para cuidados pela esposa do idoso, enquanto a mãe trabalhava. Os abusos ocorriam quando a mulher saía de casa e o suspeito ficava a sós com a menor.

O crime foi relatado pela própria criança após ela se recusar a retornar à casa do vizinho, temendo ser abusada novamente. A vítima relatou à mãe que o crime ocorreu várias vezes durante o período que esteve sob responsabilidade do vizinho.