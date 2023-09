BH: berço na maternidade do Hospital Odilon Behrens pega fogo

432

Incêndio na área de maternidade do Hospital Odilon Behrens foi controlado com o uso de extintores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )



Um berço da área de maternidade do Hospital Municipal Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (25/9).









Na maternidade, os militares verificaram que a situação estava realmente controlada e que não havia mais riscos.

Ninguém ficou ferido.





Em not, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o incidente aconteceu no momento em que um berço estava sendo preparado e aquecido para uso. Não foi registrado impacto no atendimento.

"Imediatamente o equipamento foi retirado do espaço e encaminhado para receber os reparos necessários".