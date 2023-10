Aeroporto de Pouso Alegre é reinaugurado após três anos

432

Aeroporto de Pouso Alegre foi reinaugurado (foto: Tales Souza / Prefeitura de Pouso Alegre) Depois de três anos de obras, o Aeroporto Regional de Pouso Alegre, no Sul de Minas, foi reinaugurado. A cerimônia de ocorreu nesta quarta-feira (4/10) e reuniu diversas autoridades da cidade.

O aeroporto não recebe voos comerciais. No entanto, é importante por uma questão logística. Por lá podem passar aeronaves que transportam órgãos para transplante e pacientes com ferimentos graves, entre outros grupos.

“Atualmente o aeroporto de Pouso Alegre é utilizado para operações com aeronaves particulares, governamentais, empresariais e de emergência. Além disso, o funcionamento regular do aeroporto é indispensável para questões de alta importância, como saúde e segurança pública. É comum a utilização do aeródromo para o transporte de órgãos vitais para transplantes, transferência de pacientes e operações de segurança pública”, ressaltou o prefeito.

Nessa reforma, foi colocado um novo sistema de iluminação de pista, o que permitirá voos noturnos. Segundo a prefeitura, foram abertas licitações para a construção de hangares e reativação do parque de abastecimento de aeronaves.