UFU alerta sobre golpe de falso médico que pede pagamento por procedimentos

Houve pelo menos três casos. Segundo a ouvidoria do hospital escola, familiares de pacientes receberam ligações pedindo dinheiro para exames e outros atendimentos.

O golpe é conhecido e se baseia numa tentativa de enganar famílias com pessoas internadas na unidade ao dizer que o paciente precisa de algo com urgência. O golpista afirma que se algo não for dado à pessoa ou uma cirurgia não for feita, o paciente poderá correr risco.





Leia também: Dono de cão que atacou e matou criança na Grande BH é preso Criada a situação de urgência, o falso médico diz que o SUS pode não atender a tempo, mas que ele conseguiria fazer algo mediante pagamento.

No comunicado, o HC-UFU lembra que todos os atendimentos prestados na unidade são gratuitos e a orientação é de que não seja feito, de nenhuma forma, pagamento pelos serviços prestados pelo hospital.

“A gestão do hospital não compactua com este comportamento e reforça, para toda a sociedade, que o HC-UFU/Ebserh é um hospital que recebe recursos públicos e todos os serviços oferecidos são gratuitos, pelo SUS”, disse a direção da unidade.