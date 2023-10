Suspeito de sequestrar adolescente em Minas é preso no Rio

432

O suspeito de manter uma adolescente, natural de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, em cárcere privado foi preso nesta semana em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A prisão foi resultado de uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado Rio de Janeiro (PCERJ).

Leia também: Dono de cão que atacou e matou criança na Grande BH é preso





Desde o desaparecimento, a PCMG monitorava o suspeito, e, com o apoio da PCERJ, o homem foi preso. Segundo a corporação a vítima foi encaminhada a Minas Gerais e entregue aos cuidados da família.



A jovem era mantida em cárcere privado no apartamento do suspeito em Rio das Ostras (foto: Reprodução Redes Sociais)



Desde a notícia do desaparecimento, a PCMG vinha monitorando o suspeito, e, com apoio da PCERJ, o homem foi preso. A vítima foi encaminhada a Minas Gerais e entregue aos cuidados da família.