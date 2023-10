Suspeito de matar homem em Muriaé se entrega à polícia

432

Suspeito de ter matado homem em Muriaé se entrega à Polícia Civil (foto: PCMG/Divulgação) Um homem suspeito de ter cometido um assassinato no último domingo (1/10) em Muriaé, na Zona da Mata Mineira, se entregou à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Dias depois, a esposa da vítima foi presa junto com o amante. Segundo a Polícia Civil, os dois confessaram o crime. A mulher disse que pagou R$ 4 mil para que o marido fosse assassinado. Ela, no entanto, não revelou o motivo pelo qual encomendou a morte do companheiro.

O matador de aluguel estava foragido desde o dia do crime. Contudo, no fim da tarde desta quarta-feira (4/10), ele se entregou à Polícia Civil. Ele foi até a Delegacia junto com o advogado.

Como havia um mandado de prisão temporária, o rapaz foi preso. A PCMG informou que a conclusão do inquérito deve sair em até 60 dias.