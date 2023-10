Jovem que realizou ataque em escola de Poços de Caldas já agrediu a mãe

432

O adolescente não tem antecedentes criminais, quem contou à polícia dos casos de violência foram os familiares, em depoimento às autoridades (foto: Reprodução) O jovem de 14 anos que esfaqueou quatro alunos em frente à escola que estudava em Poços de Caldas, no Sul de Minas, já havia agredido familiares antes, inclusive a própria mãe. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) conta que os episódios envolvendo violência contra a genitora aconteceram no primeiro semestre deste ano.





Depois de cometer o crime, o jovem foi encaminhado para uma delegacia e, com a presença do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), decidiu-se que ele iria para um presídio local por até 45 dias, até que se tenha uma decisão judicial.





O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que os jovens podem ficar internados por até três anos. As diligências ainda estão em andamento, e o caso já teve a participação de peritos criminais, médicos legistas e autoridades das secretarias responsáveis. O celular do autor foi apreendido e os pais já autorizaram o acesso ao aparelho.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.