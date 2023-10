Dois dos adolescentes feridos em Poços de Caldas correm risco de vida

432

Crianças seguem internadas no CTI da Santa Cada de Poços de Caldas (foto: Reprodução )

Duas das vítimas do atentado, ambas de 13 anos, ocorrido no Colégio Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, seguem internadas na Santa Casa de Misericórdia em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. Na terça-feira (10), um estudante foi morto a facadas e outros três ficaram feridos. Além dos dois de 13 anos, um terceiro, de 17 anos, está fora de perigo.Segundo o boletim do hospital, os dois alunos internados passaram por cirurgias no mesmo dia do ataque. Todas as vítimas sofreram ferimentos no peito, bem próximo do coração. O ferimento da estudante de 17 anos foi superficial e ela foi liberada depois de medicada.

O boletim médico foi emitido pelo hospital às 7h20 desta quarta-feira (11/10) e é assinado pelo diretor da entidade, André Francisco dos Reis.

A Prefeitura de Poços de Caldas também publicou uma nota decretando três dias de luto. Todas as comemorações do Dia da Criança, que estavam programadas, foram canceladas.

O ataque ocorreu nos fundos da escola por onde os estudantes passam para entrar e sair do local. Um ex-aluno chegou à escola armado com uma faca e segundo o próprio contou aos policiais, a escolha das vítimas aconteceu de forma aleatória. O autor do crime precisou ser resgatado pelos militares, pois ele estava sendo agredido por pais e pessoas que passavam pelo local.

Nota da Prefeitura

“A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos. A Prefeitura está à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social.”