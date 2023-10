Guerra em Israel: grupo de mineiros desembarca em Confins, na Grande BH

432

Parte do grupo de evangélicos da Igreja Batista de Contagem desembarca no aeroporto de Confins após chegar ao Brasil na madrugada de hoje (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um grupo de evangélicos da Igreja Batista de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que estava em Israel quando estourou a guerra, desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, na tarde desta quarta-feira (11/10). Eles chegaram ao Brasil na madrugada de hoje, depois de serem resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Os fiéis participavam de uma caravana no Oriente Médio, quando estourou o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. A caravana, com 70 brasileiros, estava em Israel desde sábado (7/10), data em que começaram os bombardeios. Eles conseguiram voltar ao país, junto com outros brasileiros, no primeiro voo da FAB resgatado na cidade de Tel Aviv, após o início da guerra.

Momentos de tensão e alívio

Com sorriso estampado no rosto, os oito contagenses aterrissaram no aeroporto nesta tarde (11/10). O sentimento geral: “alívio”. Essa era a primeira vez que o grupo viajava na caravana. “Foi uma viagem longa, cansativa. Meu maior desejo agora é ver minha família. Tenho esposa, filhos e neto me esperando”, disse o pastor Rubens Sérgio Duarte.





Os turistas brasileiros estavam hospedados a 70 km da Faixa de Gaza. Eles chegaram ao Egito no domingo (1/10) e, seis dias depois, entraram em Israel. Pelo roteiro, o grupo deveria chegar a Jerusalém no domingo (8/10). “Foi aí que percebemos o deslocamento de tanques e a movimentação nas ruas, sirenes tocando, o hotel orientando os locais de fuga”, relata o também pastor Oziel Matos.

O pastor disse que o grupo recebeu treinamento da equipe do hotel de como agir em caso de ataques. Na segunda-feira (9/10), os passeios foram cancelados e o grupo precisou se refugiar no bunker do hotel. O pastor ressaltou que está ansioso para rever a família. “Tenho três filhos, entre eles um bebê de dois anos. Estou com muitas saudades. É bom estar de volta.”

A aposentada Gilma Mendes Silva Vieira, de 54 anos, conta os momentos de tensão antes do embarque no voo da FAB. “Ficamos muitas horas esperando pelo voo, dentro de um ônibus, em um local aberto. Então, se acontecesse algum ataque não tínhamos abrigo. Começamos a conviver com a realidade deles, que passam por isso muitas vezes. Triste, mas é a realidade.” Para ela o mais importante agora é abraçar os filhos.





A aeronave trouxe 211 passageiros, entre eles os oito mineiros. O grupo pousou em Brasília, de madrugada, e depois voaram para o Rio de Janeiro, onde chegaram por volta das 9h30. Eles foram resgatados pela FAB, cujo avião decolou de Tel Aviv para o Brasil às 14h dessa terça-feira (10/10).

Guerra em Israel

No sábado (7/10), o grupo extremista islâmico Hamas bombardeou Israel em um ataque surpresa, considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. Desde então, milhares de mísseis foram disparados e dezenas de homens armados invadiram o território israelense a partir da Faixa de Gaza. Em seguida, o governo de Israel anunciou a guerra e lançou uma contraofensiva.





O governo brasileiro reservou seis aeronaves da FAB para a repatriação de cidadãos. Nesse domingo (8/10), um avião decolou com destino a Roma, na Itália, para trazer os brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel.