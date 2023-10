Guerra em Israel: grupo de igreja evangélica da Grande BH volta ao Brasil

Uma caravana com membros da Igreja Batista de Contagem (IBC), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deverá embarcar de volta para o Brasil nesta terça-feira (10/10), após o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os fiéis estavam em uma viagem turística no Oriente Médio há pelo menos uma semana.

Em um vídeo publicado no Instagram, o pastor Oziel de Matos relatou que a caravana já estava na área de embarque do aeroporto de Tel Aviv, com destino ao Brasil.O grupo deverá embarcar no voo oferecido pela Força Aérea Brasileira (FAB), que irá trazer os brasileiros que estavam em Israel.