Árvore infestada por cupins cai perto da Praça da Liberdade

Árvore caiu próximo a museu, na Praça da Liberdade, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Tronco de árvore que caiu próximo a Praça da Liberdade, em BH, infestado por cupins (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Uma árvore caiu, na manhã desta terça-feira (10/10), na esquina das ruas Gonçalves Dias e Bahia, próximo ao Memorial Minas Vale, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de BH. Ninguém se feriu.A reportagem doflagrou o tronco infestado por cupins nesta manhã, enquanto a árvore ainda estava caída na calçada na fachada lateral do prédio do museu. A queda não chegou a atingir a rua e o trânsito não foi impactado.Equipes da Prefeitura de Belo Horizonte fazem a poda da árvore no local. A reportagem entrou em contato com o executivo municipal para comentar a infestação de cupins e aguarda retorno.