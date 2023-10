Homem é assassinado a facadas enquanto bebia em bar no Centro de BH

432

A vítima foi morto enquanto estava bebendo em um bar no Centro de BH (foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem, de 38 anos, foi morto a facadas na noite desta segunda-feira (9/10) enquanto estava bebendo em um bar na rua dos Caetés, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22h30, quando o autor do crime, Ivanildo Souza Guedes, de 40 anos, foi ao local depois de ter recebido uma ligação informando que a vítima estava no bar.

Ao ver o homem chegando com a faca em punho, Warllen Júnio da Silva saiu correndo mas acabou caindo, momento que o autor desferiu as facadas no abdômen de Warllen.

Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, mas já chegou sem vida, segundo o Samu. O suspeito, que tentou fugir, foi pego pela Guarda Municipal com a roupa toda suja de sangue.

Ele confessou o crime aos policiais e disse que já conhecia o homem por terem morado no mesmo bairro em Sabará. Ele relatou que a motivação do crime foi vingança, já que há um ano teve o celular roubado por Warllen e que não “podia ficar assim”.

A vítima e o autor do crime possuem passagens pela polícia. O autor tem ocorrência por abandono de incapaz, agressão e maus-tratos. A vítima por jogos de azar, lesão corporal, ameaça, uso e consumo de drogas e furto e roubo.

A Polícia Militar informou que o bar, onde aconteceu o homicídio, tem um histórico de perturbações do sossego, lesão corporal, atrito verbal e homicídio.

A faca foi apreendida e o suspeito foi levado para delegacia da Polícia Civil, que está cuidando do caso.