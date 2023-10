Homem é executado dentro da própria casa em BH

432

Família da vítima estava em casa no momento do crime, mas ninguém ficou ferido (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press ) Um homem de 40 anos foi morto dentro da própria casa no Bairro Itaipu, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (9/10). Ele já havia sofrido outras duas tentativas de homicídio, uma em 2010 e outra em fevereiro de 2023.





O homem foi baleado seis vezes: um tiro no ombro esquerdo, dois na cabeça e três no tórax. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os suspeitos fugiram em um carro Fiorino, de cor branca, e até o momento não foram presos.





A família da vítima estava em casa no momento do crime, mas ninguém ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.