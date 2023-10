Detento é espancado dentro de presídio em Minas

Policiais penais encontraram o preso desacordado sob um cobertor e com diversas lesões na cabeça (foto: Pixabay / Reprodução )

Um homem de 25 anos que está detido no Presídio de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi espancado dentro da unidade penitenciária nesse domingo (8/10). O caso está sendo investigado.