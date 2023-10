MG: Morre criança que caiu em bueiro ao tentar salvar irmão em enxurrada

432

Corpo de Bombeiros de Sacramento/Divulgação (foto: Crianças foram encontradas em riacho de Sacramento, no Triângulo Mineiro ) O menino de 10 anos que tentou resgatar o irmão de 5 em uma enxurrada em Sacramento, no Triângulo Mineiro, morreu nesta segunda-feira (9/10) no Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Sacramento, as crianças brincavam na chuva , entre o fim da Avenida Thomaz Novelino e início da Rodovia AMG-0725, no sentido Gruta dos Palhares, quando o menino de 5 anos foi arrastado pela enxurrada até cair no bueiro da avenida. O irmão, ao tentar salvá-lo, também acabou levado pela água.

Os militares encontraram as vítimas sem sinais vitais em um riacho e presas entre galhos a cerca de 15 metros da boca do bueiro. Os bombeiros iniciaram reanimações cardiopulmonares, sendo que, em seguida, levaram as crianças para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sacramento. Em uma ambulância da prefeitura, elas foram transferidas para o HC-UFTM, em Uberaba.

Ainda conforme a corporação, o bueiro não tinha grade ou tampa de proteção.