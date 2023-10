Arrastadas por enxurrada para bueiro, crianças são reanimadas por bombeiros

432

Crianças foram encontradas em riacho de Sacramento, no Triângulo Mineiro (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento/Divulgação) Dois meninos de 5 e 10 anos ficaram gravemente feridos depois de serem arrastados por enxurrada para dentro de um bueiro, localizado no final de uma avenida de Sacramento, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (8/10).



Pouco tempo depois, bombeiros conseguiram localizar as crianças, sem sinais vitais, dentro de um riacho, presos em galhos. Eles então foram reanimados e levados em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, cidade a cerca de 70 km de Sacramento.



Pouco tempo depois, bombeiros conseguiram localizar as crianças, sem sinais vitais, dentro de um riacho, presos em galhos. Eles então foram reanimados e levados em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, cidade a cerca de 70 km de Sacramento.



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Sacramento, tudo começou quando as crianças brincavam na chuva, no fim da Avenida Thomaz Novelino e início da Rodovia AMG-0725, no sentido Gruta dos Palhares.



“Então, uma delas, de 5 anos, foi arrastada pela enxurrada vindo a entrar no bueiro da avenida. Em seguida, a outra criança, de 10 anos, saiu atrás para tentar resgatar a mais nova e também foi arrastada”, diz trecho de nota do Corpo de Bombeiros de Sacramento.



Sem sinais vitais e reanimados



No momento que as vítimas foram encontradas sem sinais vitais em riacho e presas em galhos, elas estavam a cerca de 15 metros da boca do bueiro.



Imediatamente, os bombeiros iniciaram reanimações cardiopulmonares, sendo que, em seguida, levaram as crianças para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sacramento.



Ainda conforme os bombeiros, as crianças precisaram ser transferidas pela ambulância da Prefeitura para o HC-UFTM, em Uberaba.



Ainda conforme os bombeiros, as crianças precisaram ser transferidas pela ambulância da Prefeitura para o HC-UFTM, em Uberaba.



Também consta na nota do CB de Sacramento que quando os bombeiros chegaram ao local da ocorrência, o bueiro estava sem tampa ou grade.



“A Polícia Militar esteve no local e apoiou todo o trabalho realizado”, concluiu a nota.