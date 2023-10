Idoso com faca na mão diz que vai matar policiais e é preso no meio da rua

432

Idoso discutiu com policiais antes de ser atingido por tiro de borracha (foto: Reprodução/PMMG) Um homem de 61 anos foi preso na noite desse sábado (7/10) em Resplendor, na Região do Vale do Rio Doce, após ameaçar moradores e policiais com uma faca.





De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava próximo a uma sorveteria da cidade com uma faca em mãos e discutia com as pessoas na rua.





A discussão continuou e o idoso tentou atacar os militares. Eles recuaram e fizeram um disparo de borracha contra o homem, que caiu no chão. Mesmo caído, ele ainda tentou arremessar a faca contra um dos militares, que não foi atingido.

No chão, o idoso foi imobilizado e algemado. O tiro de borracha atingiu o quadril, causando um ferimento. Ele foi levado para o Hospital Municipal e, depois, encaminhado à Delegacia de Polícia de Sacramento.