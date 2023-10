Implantação da ciclovia da Avenida Augusto de Lima gera discussão na Câmara

432

Trabalhadores em trecho de obras para a ciclovia da Avenida Augusto de Lima (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Melhorias no projeto de revitalização do Centro contam com a implantação de ciclovias (foto: Reprodução)

Melhoria para ciclistas que cobram falta de espaços na capital mineira. Redução das faixas de circulação de veículos com possíveis impactos nas vendas do comércio. A polêmica gerada pela implementação da ciclovia da Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, na Regional Centro-Sul, será debatida nesta segunda-feira (09/10) na Câmara Municipal de Belo Horizonte.A via exclusiva de bicicletas é tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, às 13h30, no Plenário Camil Caram.A proposição do debate foi feita pelo vereador César Gordin (Solidariedade), segundo o qual comerciantes e moradores locais apontam prejuízos causados pela impossibilidade de estacionar na via devido ao afunilamento da pista. Ainda, segundo o parlamentar, a população alega que a ciclovia não terá utilidade, pois não existiria fluxo de ciclistas na avenida.Iniciadas em 12 de abril, as obras seguem quase concluídas, ao mesmo tempo, da formação também de faixas exclusivas para o transporte coletivo por ônibus, ligando a Avenida do Contorno à Praça Raul Soares, por 2,5 quilômetros.A pista exclusiva para o tráfego de ciclistas terá 1,1 km, entre a Praça Raul Soares e a rua Tenente Brito Melo e vai conectar com outras rotas cicloviárias já existentes na Avenida Olegário Maciel e a rota Leste/Oeste (Avenida do Contorno).A implantação de ciclovia na Augusto de Lima faz parte de uma série de ações na área de mobilidade, anunciada pela Prefeitura durante o lançamento do Programa de Requalificação do Centro da capital, o Centro de Todo Mundo, no início de março.O programa contempla ações na área de mobilidade urbana, como a implantação e manutenção de ciclovias na área central e seu entorno. Ao todo, está prevista a implantação de 15 novas estações para 100 bicicletas compartilhadas (convencionais e elétricas), cerca de oito quilômetros de ciclovias, além da manutenção das rotas atuais.Além de comerciantes e moradores do Barro Preto, estão convidados para participar da audiência representantes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; da Urbel; da Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais; da Superintendência de Mobilidade – SUMOB; e da BHTrans.De acordo com a Câmara, cidadãos interessados poderão acompanhar o debate remotamente em tempo real no Portal CMBH ou pelo canal no YouTube. Sugestões e perguntas enviadas por formulário eletrônico serão recebidas e respondidas até o encerramento da reunião.