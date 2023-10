Sequestrado, homem rouba arma e mata criminosos, mas é preso ao chamar PM

432

Homem aproveitou que o carro parou em um posto para reagir (foto: Reprodução/Google Maps) Um dono de bar de 31 anos foi preso na madrugada deste domingo (8/10) em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, por ter sido matado dois dos criminosos que o sequestraram em uma emboscada.





De acordo com o relato à Polícia Militar, o homem é proprietário de um bar em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, e havia sido chamado por um homem, conhecido como “Negão dos Estados Unidos”, pedindo a entrega de sete caixas de cerveja em uma chácara próxima à cidade.









Leia também: Idoso com faca na mão diz que vai matar policiais e é preso no meio da rua Os dois combinaram de colocar a carga de cerveja em um outro veículo. Quando desceu do seu carro, o dono do bar foi surpreendido por dois homens armados, que estavam escondidos no matagal, gritando “perdeu, é um sequestro. Não reage, só queremos o dinheiro”.





Ele foi colocado dentro de um Honda HRV, que fugiu em direção a Teófilo Otoni. Dentro do veículo, estavam dois homens armados e um galão de gasolina, que era utilizado para fazer as ameaças. Os criminosos diziam que iriam atear fogo no homem caso não conseguissem mais dinheiro.





Durante o trajeto entre as cidades, eles pararam em vários locais e realizaram pagamentos via PIX. A dupla também mantinha contato com o irmão do homem sequestrado, que mora nos Estados Unidos, pedindo cerca de R$ 350 mil como resgate.





Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, quando o carro com o grupo parou em um posto, na BR-342, o rapaz percebeu que um dos sequestradores colocou a arma no colo e começou a mexer no celular.



Mesmo com as mãos amarradas, a vítima do sequestro pegou a arma de fogo, entrou em luta corporal com o criminoso e realizou vários disparos.



Assustado, o motorista do veículo desceu dizendo que pegaria uma arma que estava no porta-malas, mas foi atingido por outros três tiros. Os dois sequestradores morreram no local.

Após os disparos, o rapaz fugiu e entrou em contato com a PM. Aos militares, ele contou que estava com medo e que por isso reagiu. Ele foi preso e conduzido à delegacia.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou os óbitos. A perícia da Polícia Civil identificou que o homem que estava no banco de trás foi atingido por tiros no pulso, rosto e costas.



Já o motorista do automóvel teve perfurações no peito, perna esquerda e cabeça. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.