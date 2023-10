Jovens são executados em barbearia na Vila Cemig; autores foram presos

432

ítimas chegaram a ser resgatadas e encaminhadas para o Hospital Hospital Júlia Kubitschek mas não resistiram (foto: Pixabay / Reprodução) Dois homens, de 22 e 23 anos, foram executados em frente a uma barbearia na Rua Faisão, no Bairro Vila Cemig, na Região do Barreiro de Belo Horizonte, na noite deste sábado (7/10). Eles foram atingidos por cerca de 20 disparos de arma de fogo. Dois suspeitos foram presos.

As vítimas chegaram a ser resgatadas e encaminhadas para o Hospital Júlia Kubitschek. No entanto, não resistiram aos ferimentos e faleceram.









“Nós começamos a segui-los e mais adiante demos a ordem de parada. Um deles até tentou reagir, mas quando percebeu que estavam cercados eles já jogaram as armas no chão e se entregaram”, relatou o policial.





Os suspeitos, de 19 e 28 anos, seriam integrantes da organização criminosa “Demônios da Vila Cemig” , rival da “Unidos da Faisão”, grupo no qual as vítimas fariam parte. Informações preliminares dão conta que o crime foi motivado por disputa de território do tráfico de drogas.





De acordo com Mota, as vítimas não possuem passagem pela polícia e, pelo que se sabe até o momento, não estão ligadas ao tráfico na região. A Polícia Civil foi acionada.