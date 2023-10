Mulher que invadiu apartamento de luxo e roubou joias é transferida para BH

432

Suspeita foi presa na última quinta-feira (5/10) em São Paulo (foto: Reprodução/Polícia Civil) Presa desde a última quinta-feira (5/10), após ser localizada em São Paulo, a mulher de 30 anos suspeita de furtar mais de R$ 1 milhão em joias de um apartamento no Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi transferida para a capital na tarde deste sábado (7/10).





A transferência foi feita de helicóptero, que pousou no Aeroporto da Pampulha.





As câmeras acompanharam o momento em que ela segue para o elevador de serviços e, em seguida, entra no apartamento.



Em entrevista coletiva no ano passado, o delegado Gustavo Barretta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), afirmou que a mulher não agiu sozinha, e, pelo menos, outras duas pessoas estavam envolvidas no caso.

A movimentação da mulher dentro do apartamento também foi flagrada por câmeras de segurança. Imagens divulgadas na época da ocorrência a mostram andando pelo apartamento; em alguns pontos, ela chega a olhar para a filmadora.





Ainda conforme o delegado responsável pelo caso, a mulher já era conhecida por não atuar apenas na capital mineira. Ela também é suspeita de invadir e furtar residências em outros estados da Região Sudeste.





A Polícia Civil segue investigando o caso para encontrar outros membros do grupo criminoso.