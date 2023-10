Unidades do Hemominas terão horários alterados para o feriado de 12/10

432

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. As doações deverão ser agendadas previamente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Todos as unidades da Fundação Hemominas estarão fechadas na quinta-feira (12/10), em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na sexta e no sábado, será aplicado ponto facultativo no funcionamento das unidades. Todos as unidades da Fundação Hemominas estarão fechadas na quinta-feira (12/10), em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na sexta e no sábado, será aplicado ponto facultativo no funcionamento das unidades.





O Hemominas recomenda que os horários para a doação sejam agendados no site ou por meio do aplicativo MGApp - Cidadão. Por lá, a população poderá selecionar dia, horário e a unidade mais próxima. Todas as recomendações e restrições para as doações podem ser conferidas aqui

Confira os horários das unidades do Hemocentro em Minas Gerais:

12/10 - quinta-feira





Todas as unidades estarão fechadas para atendimento aos doadores de sangue.





13/10 - sexta-feira

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro de Governador Valadares: das 7h30 às 11h;

Hemocentro de Juiz de Fora: das 7h às 12h;

Hemocentro de Montes Claros: das 7h às 12h;

Hemocentro de Pouso Alegre: das 7h30 às 12h;

Hemocentro de Uberaba: das 7h às 11h30;

Hemocentro de Uberlândia: das 7h às 12h;

Hemonúcleo de Diamantina: Fechada;

Hemonúcleo de Divinópolis: das 7h às 12h;

Hemonúcleo de Ituiutaba: das 7h às 10h;

Hemonúcleo de Manhuaçu: das 7h às 11h;

Hemonúcleo de Passos: Fechada;

Hemonúcleo de Patos de Minas: das 7h às 11h;

Hemonúcleo de Ponte Nova: das 7h15 às 11h30;

Hemonúcleo de São João del-Rei: das 7h30 às 11h30;

Hemonúcleo de Sete Lagoas: das 7h às 12h30;

Unidade de Coleta de Além Paraíba: das 8h às 11h;

Unidade de Coleta de Betim: das 7h às 11h30;

Unidade de Coleta Júlia Kubitschek: das 7h às 12h;

Unidade de Coleta Estação BH: das 7h às 13h;

Unidade de Coleta de Poços de Caldas: das 7h às 11h30.

