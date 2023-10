Polícia Civil prende terceiro integrante de quadrilha de latrocínio

432

O terceiro integrante de um grupo que assassinou, durante um assalto, em Vila Velha (ES), um homem de 64 anos, foi preso por policiais da 2ª Delegacia de Furtos e Roubos uma semana depois de eles receberem informações e um pedido da Polícia Civil do Espírito Santo. O homem é conhecido como “Rato” e tem 46 anos.Outros dois integrantes do grupo, sendo o irmão de "Rato", de 42 anos, e um terceiro integrante, também de 33, já tinham sido presos.

A prisão trouxe para os policiais mineiros, segundo o delegado José Luiz Quintão, uma grande surpresa. É que “Rato” já tinha sido condenado por quatro homicídios, com pena de 54 anos. Ele foi julgado em 2004; no entanto, em 2016, foi beneficiado com prisão domiciliar.

“O crime teve resquícios de crueldade, pois os três assaltantes entraram no estabelecimento e amarraram o idoso, que acabou sendo morto, e sua mulher, de 61 anos. O idoso veio a ser morto porque ficou pedindo calma para os assaltantes. E tudo foi feito na frente de sua mulher, que viu quando os ladrões deram três tiros à queima roupa”, conta o delegado Quintão.

Depois dos disparos, segundo o delegado, os três fugiram levando dinheiro, carros e mercadorias da distribuidora.

A fuga de dois dos integrantes do grupo, segundo o delegado, foi para Minas Gerais. “O homem de 33 anos, foi preso no Espírito Santo. O de 42, irmão de 'Rato', foi preso pela polícia capixaba, em Venda Nova. E agora, prendemos 'Rato', no Jardim Primavera, em Betim”, conta o dr. Quintão.

De volta ao passado

Ao chegar à Delegacia de Furtos e Roubos, na Rua Uberaba, Barro Preto, na Região Central de Belo Horizonte, “Rato” lembrou seu passado. Comentou que já tinha estado preso ali e também na antiga Furtos e Roubos, que funcionava na Rua Pouso Alegre, na Floresta.

Segundo o policial que teve contato com ele, “Rato” contou que estava preso quando aconteceu a chamada “Ciranda da Morte”, período em que aconteceram 33 mortes em celas e cadeias mineiras, a maioria delas na Furtos e Roubos, quando presos matavam presos, buscando chamar atenção para a superlotação das celas ali existentes.

O noticiário com a série de mortes em cadeias publicada pelo Estado de Minas, foi, inclusive, ganhador do Prêmio Esso Regional de 1985, o maior prêmio do jornalismo brasileiro na época.



“Rato” está no Centro de Remanejamento Gameleira (Ceresp) e aguarda transferência para o Espírito Santo, onde será indiciado por latrocínio, associação criminosa e organização criminosa, que, segundo o delegado Quintão, dará um pena de cerca de 30 anos.