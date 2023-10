BHTrans vai leiloar 314 veículos no fim deste mês

432

BHTrans vai leiloar 314 entre conservados e sucatas (foto: PBH/Reprodução)

A BHTrans vai realizar um leilão, de forma virtual, no dia 31 de outubro, a partir das 09h no site Torres Leilões. No total, serão leiloados 314 veículos, sendo 82 em estado conservado e 232 sucatas.



Os veículos são apreensões vindas de infrações de trânsito, em que o proprietário não foi buscar o veículo no depósito da BHTrans.

Como participar?

Será possível ver os veículos antes do leilão. Os interessados poderão visitar o pátio da BHTrans, onde estão os carros, nos dias 27, 28 e 30/10, de 9h às 16h. O endereço do pátio é Rua Liberdade, n° 117 - Bairro Bonsucesso, no Barreiro.

Para participar, a pessoa deverá se cadastrar no site Torres Leilões, obedecidos os termos e condições previstos no portal.

Basta informar CPF, RG, comprovante de endereço e termo de ativação do usuário e depois esperar a aprovação.