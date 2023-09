Advogado cai em golpe de leilão falso e perde mais de R$ 31 mil

432

O advogado pagou o valor para arrematar o carro no leilão e uma taxa de entrega do Toyota Corolla (foto: Daniel Bone/Pixabay) Um advogado de Belo Horizonte participou de um leilão online, realizado no site Minas Gerais Leilões , e quando foi retirar o prêmio, que era um carro, se deu conta de que havia caído em um golpe. Ele gastou mais de R$ 31 mil e se deslocou até a cidade de Extrema, na Região Sul de Minas Gerais, onde o veículos do modelo Toyota Corolla estaria.





Depois que Carvalho fez uma transferência bancária no valor de R$ 31.364,98 para o negociante, não obteve mais respostas. “Depois que eu paguei, sumiu”, conta. Diante do silêncio dos envolvidos, o advogado resolveu pegar um ônibus às 21h em Belo Horizonte, rumo à cidade de Extrema, chegando no destino de madrugada. Luiz esperou até 8h na rodoviária e foi até o pátio em que estaria o veículo.





No local, ele informou ao dono do pátio o modelo e a placa do carro, e em resposta, ouviu que o carro não existia e que ele havia caído em um golpe. Depois disso, o magistrado foi direto para uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Agora, o advogado espera resolver o problema. “Não vou parar, porque R$ 31 mil reais é muito dinheiro. É uma questão de honra”, afirma.

Leia também: Farmácia é denunciada por cobrar de funcionários medicamentos vencidos

O advogado participou do leilão nessa quinta-feira (31/8) e foi até Extrema no dia seguinte. Nesta terça (5/9), ele ajuizou uma ação criminal no Juizado Especial de Belo Horizonte e outra na Delegacia da Polícia Civil no Barreiro.