Influenciadora é presa suspeita de aplicar golpe em pelo menos 30 pessoas

432

A influenciadora Thay Costah tem 114 mil seguidores no Instagram (foto: Reprodução Redes Sociais) A influenciadora digital Thay Costah, de 22 anos, foi presa suspeita de estelionato. Ela estava na casa da mãe dela, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, quando foi detida na noite dessa quinta-feira (3/8). Levantamento da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) aponta que ela teria feito pelo menos 30 vítimas em vários estados.

Thay Costah, segundo a polícia, aproveitava-se das redes sociais, onde soma 114 mil seguidores e ostenta vida de luxo, para vender pacotes de marketing digital, incluindo a oferta de produtos. Além disso, oferecia aulas de mentoria para obter mais seguidores nas redes sociais.





No entanto, não passava de uma farsa. Depois de receber o dinheiro das vítimas, ela não entregava os serviços contratados. As duas denunciantes de Nova Serrana estimam prejuízo de R$ 13 mil.





Considerando as vítimas de outros estados, o valor pode ser ainda maior. Ela também é investigada pela Polícia Civil do Paraná. Há ocorrências contra ela também no Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Algumas pessoas falam em prejuízo superior a R$ 20 mil.





“Em casos de crime de estelionato, o qual é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, a PCMG orienta que o cidadão lesado procure a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para registrar os fatos e propor a devida representação, como determina a lei”, orienta o delegado Wagner Lino.





O estelionato requer ação penal pública condicionada à representação.





Comunicação falsa de crime





Além da acusação de estelionato, a influenciadora digital também está envolvida em uma ocorrência de comunicação falsa de crime registrada no dia 22 de junho deste ano, em Divinópolis. Ela alegou a policiais militares que a casa dela, no Bairro Catalão, teria sido arrombada e objetos pessoais, furtados.





No entanto, há indícios de que a própria investigada solicitou a retirada de seus pertences da casa.





Investigações





A influenciadora foi levada para o Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas, na mesma região. O inquérito policial, segundo a Polícia Civil, ainda está em andamento. O celular dela será periciado.





A reportagem tentou contato com a defesa da jovem, porém não foi encontrado o responsável.

*Amanda Quintiliano especial para o EM