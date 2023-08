Família oferece R$ 1 mil como recompensa por cachorro desaparecido em BH

432

Tobias utilizava uma coleira verde do desenho "Os Simpsons" (foto: Arquivo pessoal) Uma família de Belo Horizonte busca pelo seu companheiro Tobias, desaparecido desde a última quarta-feira (2/8). O cachorro sem raça definida foi visto pela última vez na Avenida Alphonsus de Guimarães, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte. Tutora de Tobias, Júlia Olivina oferece R$ 1 mil como recompensa para quem encontrá-lo.









Desde então, os tutores não têm poupado esforços para encontrar o cãozinho, que faz parte da família há 7 anos. “O Tobias é como se fosse um filho para gente. Eu estou completamente destruída. Pego forças daqueles que me ajudam e me dão um pouco de esperança de encontrá-lo. Mas estou de coração partido”, afirma Júlia, com emoção ao falar sobre o cão resgatado por ela.

Leia também: Entenda por que 15 de agosto é feriado em BH





Tobias é preto com algumas manchas marrom e utilizava uma coleira verde com imagens do desenho “Os Simpsons”. Quem tiver informações pode entrar em contato com a Júlia, que oferece a recompensa em dinheiro, pelo telefone (31) 9 9630-6789.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa