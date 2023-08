Lixo irregular gera 150 vazamentos de esgoto por dia na Grande BH

432

Copasa atende, por dia, 150 ocorrências de vazamentos de esgoto na ruas e avenidas da Grande BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O lançamento irregular de lixo gera cerca de 150 vazamentos, por dia, na rede de esgoto em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). De acordo com a Copasa, além dos vazamentos, o despejo de objetos sólidos no vaso sanitário ou na pia da cozinha pode provocar até o afundamento de valas públicas.

Segundo a companhia, esse material vai diretamente para as redes de esgoto, sendo a principal causa do entupimento e, consequentemente, do seu extravasamento nas vias públicas. Para se ter uma ideia, só na Grande BH, a Copasa recebe, por dia, cerca de 150 reclamações de extravasamento de esgoto em ruas e avenidas das cidades.

Para piorar, a Copasa diz que no período chuvoso esse número aumenta ainda mais, já que a chuva traz um aumento no volume de água que vai para as redes de esgoto, o que eleva consideravelmente a vazão de água nas redes, que não estão dimensionadas para esse volume.

Assim, além de pedir para não descartar objetos sólidos em lugares inapropriados, a Copasa orienta que a população não canalize a água de chuva para as redes de esgoto, evitando o rompimento das redes, abatimento de valas, e até mesmo o refluxo nas residências, que é quando o esgoto volta para dentro dos imóveis.

Como procurar?

Para a população que necessita de algum tipo de serviço relacionado ao sistema de esgoto, a Copasa pede que registrem a ocorrência, informando o endereço completo, nos canais de relacionamento da companhia. A partir do registro, os técnicos avaliarão os casos e tomarão todas as providências necessárias.

Os atendimentos são realizados pelos telefones: 115 ou 0800 0300 115; no site da Copasa ou pelo Aplicativo Copasa Digital.

É possível optar também pelo atendimento virtual via WhatsApp pelo número (31) 9 9770-7000, com funcionamento de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.