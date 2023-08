Ônibus do Move bate em mureta e deixa feridos em BH

432

Um acidente com um ônibus do Move Metropolitana deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (4/8), na Avenida Presidente Antônio Carlos, pouco depois da saída da barragem da Pampulha.

O Samu foi acionado e socorreu quatro mulheres para o Hospital Odilon Behrens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

De acordo com o cabo Anderson Souza Gomes, que atendeu a ocorrência, o motorista do coletivo informou que o eixo do ônibus quebrou e ele perdeu o controle da direção, não conseguindo evitar que o coletivo batesse na mureta lateral da pista.

O ônibus ficou atravessado em meia pista, no sentido centro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu quatro mulheres, de 19, 26, 41 e 43 anos, para o Hospital Municipal Odilon Behrens com ferimentos leves.

A Polícia Militar está na Avenida Antônio Carlos para auxiliar no trânsito. De acordo com a BHTrans, o trânsito na pista exclusiva para ônibus está fluindo em apenas uma faixa.

A perícia da Polícia Civil foi acionada.