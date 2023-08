Vândalo espalha fezes em brinquedos de parques em cidade de Minas

"Em cinco parquinhos de regiões diferentes foram encontradas fezes humanas. É uma ação de vandalismo e, por isso, contamos com a ajuda da população. Pedimos que denunciem para a Prefeitura ou para a Polícia Militar, através do 190, podendo ser até mesmo de forma anônima. Nós não podemos permitir que pessoas de má índole danifiquem locais que são das nossas crianças e famílias. Contamos com o apoio da população", disse o prefeito Coronel Dimas (PSDB).

Os bairros que foram alvos dos vândalos foram Belo Horizonte, Medicina, Santa Luzia, Parque Real e Centro. Para realizar as denúncias, a prefeitura de Pouso Alegre disponibilizou um ícone no site da administração municipal denominado "DENUNCIE VANDALISMO". A população também pode procurar, de forma presencial, a Central de Atendimento ou entrar em contato direto com a Polícia Militar. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima.