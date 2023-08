Adolescente é assassinado a tiros em estacionamento de condomínio

432

Polícia Militar chegou a socorrer adolescente para a UPA Vargem das Flores, mas vítima morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um adolescente, de 14 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (3/8), no estacionamento do condomínio onde morava, no bairro Nazaré, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o pai estava em casa quando escutou pessoas gritando e foi até a janela ver o que era. Ao se aproximar, viu o filho caído ao solo e três pessoas correndo em direção a uma mata próxima. O homem não soube informar nenhuma característica ou identificar os possíveis suspeitos do crime.

O jovem foi socorrido pela PM até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vargem das Flores com ao menos seis tiros na região da cabeça, tórax, perna e virilha, mas morreu logo depois de dar entrada ao atendimento.

A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e os possíveis suspeitos. A Polícia Civil foi acionada e a perícia esteve no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).