Treze pessoas são detidas sob suspeita de torturar homem

432

O crime aconteceu em residência de Patrocínio, no Alto Paranaíba (foto: PMMG/Divulgação)

Sete homens e seis mulheres foram detidos pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio, no Alto Paranaíba, sob suspeita de tortura e agressão contra um homem, de 27 anos. A vítima foi localizada em uma residência do bairro Santa Terezinha, com os pés e as mãos amarradas e ferimentos pelo corpo.



Ainda conforme o registro policial, a vítima foi encaminhada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal e, em seguida, precisou ser transferida para o hospital Santa Casa.



No local do crime, os policiais apreenderam fios e cordas. Segundo relatos dos suspeitos à PM, a motivação do ataque teria relação com o desaparecimento de um homem.



Também consta no registro policial que a vítima saberia informações sobre o paradeiro do desaparecido, já que teria sido vista na companhia dele, momentos antes do mesmo sumir, no último domingo (30/7). O desaparecimento do homem teria relação com o tráfico de drogas.