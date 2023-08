Idoso sequestrado durante caminhada é libertado e criminoso estão presos

432





Em seguida, fugiram em um carro de luxo, colocando a vítima no veículo. Rumaram até as proximidades de Frei Inocêncio. Lá, amordaçaram o idoso e o abandonaram em uma estrada vicinal. Ele conseguiu rastejar até um local, onde conseguiu ajuda.





Com a chegada da Polícia Militar, o idoso passou as características dos sequestradores e do carro. Um alerta foi expedido na rede da PM e o carro avistado em Aimorés.





Cercados, os criminosos abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé. Um deles foi capturado próximo a Baixo Guandu, avistado por um drone da Polícia Militar do Espírito Santo.





O segundo sequestrador foi preso em uma mata. Os dois foram levados para a delegacia de Governador Valadares.