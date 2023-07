Preso homem que agrediu e sequestrou ex-namorada

432

Equipe da Delegacia de Monte Sião prendeu o homem que agredia a mulher (foto: PCMG)

A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira (25/7), em Monte Sião, no Sul do estado, no cumprimento de um mandado de prisão, um homem de 22 anos. Ele é investigado pelos crimes de sequestro qualificado, ameaça agravada, perseguição qualificada, violência psicológica, violação de domicílio durante a noite e agressão contra a ex-companheira, de 19 anos.

As investigações se iniciaram quando a vítima procurou a polícia solicitando uma medida protetiva. Ela contou que vinha sendo ameaçada e tinha sido agredida pelo suspeito já há algum tempo.

Após solicitar o mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil localizou o suspeito próximo da residência dele, onde foi preso. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.