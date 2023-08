Gerente do Banco do Brasil e família são sequestrados em Ipuiúna

432

Ameaçado e acompanhado de dois dos ladrões, gerente foi à agência na noite de quarta retirar dinheiro (foto: Reprodução Jornal Alto Rio Claro)

A cidade de Ipuiúna, no Sul de Minas, está cercada pela Polícia Militar e todo o destacamento da PMMG foi colocado em alerta, para tentar localizar e prender um grupo de homens que sequestrou o gerente do Banco do Brasil da cidade, assim como a família dele, que foram feitos reféns, na noite de quarta-feira (2/8). A ação é conhecida como “Sapatinho”.

O objetivo, segundo as primeiras informações da PM, era roubar a agência. Com a família mantida refém, o gerente foi obrigado a entrar na agência com dois dos criminosos, e sacar uma certa quantia em dinheiro, mas o valor total ainda não é sabido.



Os familiares do gerente foram libertados, ainda na noite de quarta-feira, em Poços de Caldas e ele, na manhã desta quinta-feira, em Ipuiúna. Não existem, ainda, pistas dos ladrões e sobre o número de integrantes do grupo de criminosos.

Matéria em apuração