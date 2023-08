Após 9 dias de buscas, 'Lázaro de São Félix' é morto em confronto com PM

432

Crime e buscas aconteceram no distrito de São Félix (foto: Reprodução/Google Street View)

Depois de nove dias de buscas, um homem acusado de homicídio no distrito de São Félix, no município de Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro, foi morto em troca de tiros com a Polícia Militar nesta sexta-feira (4/8). Leonardo Nonato Cordeiro ficou conhecido como “Lázaro de São Félix”, por conta do crime e do desfecho da caçada, que remeteu ao caso do Distrito Federal, em 2021.