Casal que deu golpes com pacotes de viagens em BH é indiciado

432

Oferecendo viagens nacionais e internacionais, os suspeitos operavam duas empresas com nomes parecidos (foto: Pixabay/Reprodução - Imagem meramente ilustrativa) Um homem de 36 anos e uma mulher, de 43, foram indiciados por estelionato depois de aplicar golpes em pacotes de viagens em Belo Horizonte, informou nesta quarta-feira (2/8) a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme aponta a investigação, ao menos 11 pessoas foram vítimas da dupla.

“Eles agiam sempre da mesma forma: recebiam os pagamentos pelas viagens e pacotes contratados, enviavam comprovantes da reserva das passagens e hospedagens, mas não realizavam os pagamentos às empresas credenciadas para efetuar de fato a aquisição do que foi prometido”, explica a PCMG.

Ainda conforme a Polícia Civil, a mulher, quando ouvida, tentou colocar a culpa no marido, alegando que ele tinha problemas com drogas e era responsável por todo o esquema criminoso. Mas, no fim, os dois foram indiciados.