Comerciante leva prejuízo de mais de R$ 13 mil em leilão online de MG

Chegando no pátio, ele foi informado de que o local não eram realizados leilões por ali (foto: Pixabay) O comerciante Fidelis Antônio de Souza, de 57 anos, foi vítima de um golpe, por meio de um leilão online, pelo site MGL Leilões, no qual arrematou uma moto por R$ 12,4 mil. Além do valor pago pelo veículo, do modelo Yamaha MT 03, o morador de Araçatuba (SP) ainda teve de desmbolsar uma taxa de 5% ao leiloeiro. No total, segundo Fidelis, o prejuízo chega a R$ 13 mil.





A vítima diz ter encontrado no pátio outras pessoas que sofreram golpe do mesmo site. “Quando fui a Itaúna, tinha mais gente lá que também foi enganada”, afirma. Além do prejuízo gerado pela compra, ele ainda gastou R$ 1 mil com as passagens de ida e volta até o pátio.

Ao cobrar a negociante, solicitando um documento que permitiria a retirada da moto, a empresa do leilão solicitou mais R$ 2,8 mil de taxa a Fidelis. O site MGL Leilões tem selo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e diz ser homologado pelo órgão.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o TJMG e aguarda resposta. Quanto ao MGL Leilões, a reportagem não conseguiu contato pelos números indicados no site.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa