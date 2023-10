Polícia identifica casal suspeito de envolvimento em sumiço de motorista

432

O casal foi preso no Rio de Janeiro durante ocorrência de maus-tratos a animais (foto: Reprodução Redes Sociais) Preso no Rio de Janeiro , o casal suspeito de envolvimento no desaparecimento da motorista de aplicativo Sheilla Angelis, de 36 anos, foi identificado. Rafael Monteiro de Sena e Letícia Joice de Oliveira Silva foram presos, nesse domingo (1º/10), em Botafogo, no Rio de Janeiro, após ocorrência de maus-tratos a animais.

Eles devem passar ainda nesta segunda-feira (2/10) por uma audiência de custódia em Benfica. Nas redes sociais ela se apresenta como psicóloga e ele como atleta de Jiu-jitsu e Kickboxing.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Regional de Divinópolis, não deu detalhes sobre as prisões. Disse que informações serão divulgadas em coletiva de imprensa ainda a ser agendada.



Antecipou que as medidas judiciais foram cumpridas na Delegacia de Polícia Civil carioca e que a prisão ocorreu após denúncia envolvendo um carro, aparentemente abandonado, cheio de gatos.

Corpo

O corpo encontrado na quarta-feira (27/9) em estado avançado de decomposição ainda não foi identificado. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames de DNA pelo Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.



Ele foi encontrado por um morador em uma estrada vicinal da comunidade rural de Trindade, em Marilândia, distrito de Itapecerica, na mesma região.





Desaparecimento

Sheilla está desaparecida desde o dia 9 de setembro após realizar uma corrida particular – fora do aplicativo. O passageiro teria embarcado na Região Central de Divinópolis e seguido até o Bairro Terra Azul. O último contato da motorista com amigos ocorreu por volta das 18h30.

Horas depois, tentaram passar o cartão de crédito de Sheilla em São João del-Rei, no Vale das Vertentes, e também no Rio de Janeiro. Há relatos de que o carro dela também passou por Juiz de Fora, na Zona da Mata.

*Amanda Quintiliano especial para o EM