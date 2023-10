Homem morre baleado em estacionamento de hospital à espera de atendimento

Um homem de 39 anos foi morto a tiros no estacionamento de um hospital na cidade de Muriaé, na Zona da Mata, no domingo (1/10). Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

Cletson Junior Freitas Braga estava dentro do carro quando foi baleado

Ele estava com a esposa, mas ela desceu do veículo para comprar um café, enquanto aguardava o atendimento do marido.

Neste momento, a vítima foi surpreendida por um homem de motocicleta, que efetuou os disparos.

Segundo a polícia, a vítima não tem nenhum registro policial e ninguém soube indicar possível motivação e autoria. A Polícia Civil investiga o caso.