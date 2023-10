Vídeo: Mototaxista é baleado seis vezes em posto por outro motociclista

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em um posto na avenida Pau-Brasil, no Bairro Caio Junqueira, por volta das 19h30. Imagens do circuito de segurança foram divulgadas e mostram o momento em que a vítima chega no estabelecimento.

Ex-vice-prefeito de cidade do interior de MG é morto com tiro nas costas

Na imagem de câmera, homem, em uma moto vermelha, aparece, desce do veículo e persegue a vítima (foto: Reprodução/Facebook)

Em seguida, um outro homem, em uma moto vermelha, aparece, desce do veículo e persegue a vítima, que tenta se esconder no interior do posto. O autor saca um revólver e atira diversas vezes em direção à vítima, que cai no chão.