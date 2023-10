Enchentes em BH: quatro das nove obras deverão ser entregues em 2024

432

Prefeitura realiza obras pela cidade para diminuir impacto das enchentes (foto: Leandro Couri/ E.M./D.A. Press)





Dentro de um programa de quase 300 obras na cidade, a PBH escolheu nove para investir quase R$ 600 milhões, das quais são consideradas mais perigosas e de maior urgência, devido à possibilidade de acontecer enchentes ou desmoronamentos na região. Ao todo, R$ 1 bilhão estão sendo investidos nos últimos anos em ações de prevenção.





Os pontos críticos considerados pela prefeitura são: Avenida Cristiano Machado, Avenida Vilarinho e a Avenida Tereza Cristina. As regiões do Barreiro e Venda Nova também integram a lista e estão recebendo intervenções.

Confira a lista:





Para evitar inundações na Avenida Cristiano Machado, está sendo construído um canal de 286 metros paralelo ao Ribeirão do Onça. A obra se estende até a Estação São Gabriel. O investimento é de R$ 45 milhões e a previsão de entrega é até dezembro deste ano.

Obras de prevenção contra enchentes na Cristiano Machado próxima a estação São Gabriel (foto: Leandro Couri/ E.M./D.A. Press)





Na Pampulha, duas obras estão sendo feitas com a previsão de entrega para o segundo semestre de 2024. A primeira é na Praça das Águas, onde está sendo levantada uma estrutura no encontro do Ribeirão Pampulha com o Córrego Cachoeirinha. Ela vai amortecer as águas que vêm dos ribeirões da região. O investimento é de R$ 68 milhões.





Para o Ribeirão Pampulha, foram iniciadas as obras da segunda etapa de um canal no sentido bairro, com um investimento de R$ 139,7 milhões.





Também na região da Pampulha, a prefeitura está construindo um novo esgotamento sanitário no Bairro Santa Mônica. A obra ficará pronta até dezembro deste ano e custou R$ 14 milhões.





Na Vilarinho, estão sendo construídos dois grandes reservatórios que têm a possibilidade de reduzir as inundações recorrentes na avenida. Cada estrutura pode armazenar mais de 115 milhões de litros de água. A previsão de entrega é no segundo semestre de 2025 e o investimento total é de R$ 150 milhões.





Para diminuir as enchentes no Barreiro, uma bacia de detenção de mais de 70 milhões de litros de água está sendo construída próximo aos córregos Olaria e Jatobá. A obra será finalizada em dezembro deste ano.





Já na Tereza Cristina, uma nova bacia de detenção está sendo implantada próximo ao córrego Ferrugem. Chamada de B5, ela vai armazenar 274 milhões de litros de água. Um novo sistema de drenagem para o Córrego Santa Inês também está sendo finalizado. A previsão é de que as obras sejam entregues no primeiro semestre de 2024.

Obra de prevenção contra enchentes na divisa com Contagem. B5 já está funcionando. (foto: Leandro Couri/ E.M./D.A. Press)





Quatro das nove principais obras feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para auxiliar no combate a enchentes no período chuvoso da capital serão entregues em 2024.