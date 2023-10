Com receio do período de chuvas, PBH anuncia grupo contra desastres

432

Anúncio foi feito durante uma reunião da Prefeitura de Belo Horizonte nesta segunda-feira (2) (foto: Leandro Couri/E.M./D.A. Press) Com a proximidade do período chuvoso em Belo Horizonte, a Prefeitura da capital anunciou, nesta segunda-feira (2), a criação de um grupo especial para monitorar a cidade durante os próximos meses.





Chamado de Grupo de Gestão de Risco e Desastres (GGRD), ele vai acompanhar as ações na cidade durante o período chuvoso, tendo autonomia para tomar decisões e definir medidas em caso de desastres.





O Grupo será composto por técnicos das secretarias de Obras, Defesa Civil, SLU, Sudecap, BHTrans e Sumob. O acompanhamento será feito diariamente e nas 24 horas pelo Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH). A integração da operação vai facilitar no combate e resposta em casos de incidentes.

“O grupo envolve uma equipe multifuncional, com todas as secretarias da prefeitura, corpo de bombeiros, Copasa, Cemig, dentro do COP e 24 horas por dia. Monitorando em tempo real. As equipes vão estar preparadas para caso aconteça alguma coisa”, explicou o prefeito Fuad Noman (PSD).





Além das medidas práticas e de integração da prefeitura, várias obras já estão sendo realizadas na capital, a fim de diminuir os impactos da chegada do período chuvoso.





Cerca de R$ 1 bilhão já foram gastos em ações de prevenção. A medida já havia sido antecipada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) em entrevista no programa da TV Alterosa “Em Minas”, no último dia 23.





São cerca de 300 obras em BH, nos principais pontos da cidade, para evitar enchentes. Técnicos também estão trabalhando em mais de 260 encostas que possuem riscos de deslizamento.





“Com certeza as obras que já estão operacionais vão dar um alívio já neste ano. Mas temos uma incógnita no ar que é como serão as chuvas. Temos exemplos de outras cidades do país que mostram que estamos vivendo um momento de insegurança. Temos uma série de medidas de prevenção e uma preocupação grande de uma ocorrência maior de chuva e por isso estamos tomando medidas antes para que a população não sofra", disse Fuad.





“Nossa experiência de chuvas vem sendo ruim, mas vem melhorando. Queremos tirar essa preocupação. Obras estão sendo feitas em toda a cidade. Não sabemos o que está acontecendo no clima do mundo. Estamos assistindo situações muito graves”, completou o prefeito.





A partir deste ano, a Defesa Civil também vai enviar os alertas de tempestade pelo aplicativo WhatsApp. Serão avisos de ocorrência de chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos e outros fenômenos. Estes alertas já são enviados por SMS e também para quem possui TV por assinatura.