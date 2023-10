Minas pode ter pancadas de chuva com trovoadas nesta terça-feira (3/10)

432

BH tem previsão de pancadas de chuva isoladas com trovoadas e rajadas de vento nesta terça-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os mineiros devem se preparar para uma terça-feira (3/10) com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a influência de uma área de baixa pressão que atua sobre o oceano, no litoral do Sudeste, mantém as condições favoráveis para o desenvolvimento de zonas de instabilidade em todas as regiões do estado.





A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o céu deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ser de 34°C na Região Norte, e a mínima, de 15°C no Sul.





Chuvas fortes e volumes significativos





A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, alerta para tendência de chuvas fortes e com volumes significativos para a Região Sul do estado.





À tarde e à noite, grandes volumes podem chegar a BH, que também tem previsão de pancadas de chuva isoladas com trovoadas e rajadas de vento.



A capital deve receber chuvas com volumes entre 20 mm e 50 mm e ventos entre 40 a 60 Km/h, além de possibilidade de queda de granizo. A mínima deve ser de 18°C, e a máxima, de 26°C.





Da Região Central até o Norte do estado há alerta de chuvas intensas, sem possibilidade de queda de granizo. "A atuação de uma frente fria que está no oceano influencia no estado, trazendo calor e umidade. É uma característica da primavera. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens que proporcionam chuvas intensas", explica a meteorologista.

As condições meteorológicas são favoráveis para ocorrência de tempestades com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos entre 40 a 60 km/h, em todas as regiões de Minas a partir da tarde desta terça.