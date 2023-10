Em quase 7h, região de BH registra 25% da chuva esperada para todo o mês

432

Chuva deu trégua ao calor e colocou Belo Horizonte sob alerta para as precipitações até segunda-feira (2/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Chuvas continuam nos próximos dias

Onda de calor mais forte em outubro

Acumulado de chuva (mm) em BH até 18h de domingo (1º/10):

Barreiro: 27,9 (25,3%)

Centro Sul: 17,8 (16,2%)

Leste: 17,0 (15,4%)

Nordeste: 20,8 (18,9%)

Noroeste: 17,8 (16,2%)

Norte: 20,2 (18,3%)

Oeste: 18,2 (16,5%)

Pampulha: 16,8 (15,3%)

Venda Nova: 13,6 (12,4%)

Depois da intensa onda de calor, a regional do Barreiro, em Belo Horizonte, teve 25,3% da chuva esperada para todo o mês de outubro logo nas primeiras sete horas deste domingo (1º/10), conforme informações da Defesa Civil do município. BH segue sob alerta para pancadas de chuva de até 40 mm, válido até a manhã dessa segunda-feira (2/10).A média climatológica de chuvas prevista para outubro é de 110,1 mm. Nas últimas horas, choveu 27,9 mm na regional do Barreiro. O acumulado medido na estação meteorológica localizada na Região Centro-Sul de BH, que é usada para calcular a média histórica, foi de 17,8 mm, índice que representa 16,2% da média esperada para o mês.De acordo com balanço da Defesa Civil de Belo Horizonte, até as 18h deste domingo (1º/10), já choveu 18,9% do previsto para os 31 dias de outubro na regional Nordeste. Em seguida, aparece a regional Norte, com 18,3% do volume de chuvas. A regional Venda Nova é a que menos recebeu chuvas, chegando a 13,6 mm (12,4%).O volume de chuva é calculado em mm por metro quadrado (m²), ou seja, em uma área de 1m por 1m, 1 litro (L) de água irá subir 1mm. Assim, 1 mm de chuva é o mesmo que 1L de água em 1m².Depois de três dias consecutivos de recorde de calor na semana passada, o primeiro dia de outubro começou com mínima de 16ºC e máxima de 24ºC na Pampulha. A umidade relativa do ar ficou em 92%.A primeira semana de outubro em Belo Horizonte será de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. Na segunda-feira (2/10), a temperatura fica entre 28ºC e 18ºC. O céu fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. capital mineira está sob alerta até segunda-feira (2/10). Estão previstos temporais de até 40 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.Em outros pontos de Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de tempestade. O alerta é de chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos, e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.O calor em Belo Horizonte pode até ter dado uma trégua nessa sexta-feira (29/9), mas as altas temperaturas não devem demorar para voltar Historicamente marcado por picos de calor, BH deve terminar o mês com volumes de chuva abaixo do normal, devido à influência do, fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do oceano Pacífico e que influencia diretamente o clima, alerta o Climatempo.Com isso, a primavera deve continuar com clima de verão e são esperadas ondas de calor, como a vista na última segunda-feira (25/9), ainda mais intensas em outubro. No início da semana passada, BH alcançou máxima recorde de 38,6 ºC."Não dá para descartar a chance de termos novas situações de bloqueio atmosférico, como tivemos em setembro, e aí termos outra onda de calor forte", alerta Josélia Pegorim, meteorologista dp Climatempo.