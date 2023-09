BH deve ter onda de calor ainda mais forte em outubro, alerta Climatempo

432

Minas Gerais enfrenta onda de calor há 10 dias provocada pela ação do fenômeno El Niño, com temperatura máxima recorde em BH, de 38,6 c, registrada na última segunda-feira (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

O calor em Belo Horizonte pode até ter dado uma trégua nesta sexta-feira (29/09), mas as altas temperaturas não devem demorar para voltar. A primavera vai continuar com cara de verão, conforme alerta a Climatempo, e são esperadas ondas de calor ainda mais intensas em outubro, mês que historicamente já é marcado por picos de calor.Isto se dá por conta do El Niño, um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do oceano Pacífico e que influencia diretamente o clima. Com a atuação forte do fenômeno El Niño neste ano, o mês de outubro, que já é naturalmente mais quente, será marcado por picos de temperatura e irregularidade da chuva."Com pouca chuva e o número de horas de sol forte aumentando, as temperaturas naturalmente já estarão mais altas", explica Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. O risco de novas ondas de calor e cada vez mais intensas é "altamente provável", segundo a Climatempo.A previsão indica a atuação de sistemas de alta pressão atmosférica - impedindo a formação de nuvens de chuva - estacionados sobre o Brasil durante outros períodos até o final da primavera, gerando novas situações de bloqueios atmosféricos, e, consequentemente, novas ondas de calor."Não dá para descartar a chance de termos novas situações de bloqueio atmosférico, como tivemos em setembro, e aí termos outra onda de calor forte", alerta a meteorologista. Em 2020, o município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, viveu uma onda de calor, que chegou a bater 44%u202F°C, registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Uma das influências do El Niño será tornar as chuvas irregulares. Belo Horizonte deve terminar o mês com volumes de chuva abaixo do normal, alerta a Climatempo. A previsão também não é das melhores no restante do estado: as precipitações serão um pouco abaixo da média em praticamente todas as regiões de Minas Gerais.